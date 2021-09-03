Глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости COVID-19 в восьми регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19, который зафиксирован в восьми регионах России. Ее слова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» передает ТАСС.

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В еще 47 субъектах уровень заболеваемости коронавирусом снижается. Другие 30 регионов остаются на плато по этому показателю. «То есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз. И будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам», — добавила Попова.

При этом глава ведомства подчеркнула, что наиболее интенсивно заболеваемость уменьшается там, где привито более 60 процентов взрослого населения. При этом в регионах, где привитых меньше 30 процентов, ситуация «совсем не хороша».

Стабилизация близко

По словам Поповой, в России имеются безусловные признаки стабилизации ситуации с коронавирусом. Специалисты наблюдают спад заболеваемости уже пятую неделю, рассказала она. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что снижение плавное и медленное. Еженедельно показатель спадает на примерно 5-7 процентов.

5-7 процентов составляет еженедельный спад заболеваемости коронавирусом

Кроме того, специалист заверила, что новые штаммы коронавируса, в том числе «лямбда», распространения в России не получают. «Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно», — пояснила она. На данный момент доминирующим вариантом в стране и во всем мире является «дельта».

Новая волна

Глава Роспотребнадзора предупредила, что новую волну коронавируса можно ожидать осенью. Как пояснила Попова, сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй половине сентября, когда люди возвращаются из отпусков, а дети начинают ходить в школу. Поэтому если россияне не будут привиты, то есть вероятность, что COVID-19, как респираторная инфекция, также будет активно распространяться.

Помимо этого, в новом сезоне прогнозируется более высокая циркуляция вирусов гриппа. Это объясняется тем, что в прошлом году люди мало сталкивались с ними. Как следствие, мало кто получил иммунитет к этим вирусам. Попова подчеркнула, что у переболевших коронавирусом иммунная система ослаблена, и это открывает «ворота для вируса гриппа».

По данным на 2 сентября, за все время в России было выявлено 6 956 318 случаев заболевания коронавирусом. Из них 18 985 случаев зафиксировано за последние сутки. При этом более 6,2 россиян уже выздоровели.