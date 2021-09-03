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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Попова: ситуация с коронавирусом в РФ стабильная, но показатели заболеваемости высокие
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом в России стабильная, но показатели заболеваемости остаются достаточно высокими. Так ее оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Цифры, на которых мы входим в осень, все-таки достаточно высокие, поэтому соблюдение всех правил крайне важно», — сказала она.

Ранее Попова рассказала, что в восьми регионах России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. В еще 47 субъектах уровень заболеваемости коронавирусом снижается. Другие 30 регионов остаются на плато.

За последние сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 975 174.

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