В России выявили 18 856 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 18 856 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 975 174. Об этом в пятницу, 3 сентября, оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране зафиксировали 18 985 случаев заражения.

18 856 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (1633), Санкт-Петербурге (1437) и Московской области (681). Меньше всего — в Магаданской области (26), Ненецком автономном округе (14) и Чукотском автономном округе (6).

За сутки скончались 799 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 185 611 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 18 690, общий — 6 236 738.