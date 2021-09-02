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В России выявили 18 985 новых случаев коронавируса

Оперштаб: в России выявили 18 985 новых случаев коронавируса
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в России зафиксировано 18 985 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 956 318. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в четверг, 2 сентября.

18 985
случаев COVID-10
выявили в России за сутки

Днем ранее в России зафиксировали 18 368 случаев заражения. Прирост составил 0,27 процента.

Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (1864), Санкт-Петербурге (1330) и Московской области (614). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (6), Ненецком автономном округе (12) и в Магаданской области (24).

За сутки скончались 798 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 184 812 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 18 669, общий — 6 218 048.

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