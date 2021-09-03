Путин высказался о происхождении коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса. Об этом он высказался на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«Узнать причины того или иного явления, истоки, это правильно. Только неправильно политизировать», — сказал глава государства. По его словам, при политизации сразу понижается доверие к выводам, и исследования надо делать на основе объективных материалов.

Путин добавил, что в текущих условиях важно вместе бороться с пандемией и ее последствиями, так как это чрезвычайно важно для всего человечества. «Те, кто политизируют, они сами допускают колоссальные, катастрофические ошибки в борьбе с пандемией», — подчеркнул он.

Ранее президент заявил, что победить распространение коронавируса можно вакцинацией, однако принуждать к ней нельзя. По словам Путина, россиян надо убеждать вакцинироваться с настойчивостью и уважительно.