Путин попросил следить за вечной мерзлотой

Арктика оказывает огромное влияние на глобальный климат, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Он призвал следить за вечной мерзлотой. Трансляция выступления главы государства ведется в YouTube-аккаунте телеканала «Россия 24».

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Как отметил президент, важно понимать и прогнозировать идущие в Арктике процессы. «Для этого нужна надежная основа, точные научные данные и прогнозы, — подчеркнул Путин. — В этой связи прошу ускорить создание национальной системы мониторинга за состоянием многолетней мерзлоты, завершить подготовку нормативной основы для ее запуска до конца текущего года».

Президент также указал, что Россия в настоящее время возглавляет Арктический совет, и предложил организовать международную экспедицию в высокие широты Арктики. Базой экспедиции, по его словам, станет дрейфующая научая станция «Северный полюс». «Сама станция разместится на уникальной ледостойкой платформе. Она сейчас сооружается в Санкт-Петербурге и будет введена в строй в ближайшие месяцы», — пообещал глава государства.

Ранее ученый Маркус Рекс заявил, что катастрофа из-за глобального потепления в Арктике неизбежна. «Исчезновение летнего морского льда в Арктике — одна из первых наземных мин на этом минном поле, один из переломных моментов, который мы начинаем, когда слишком далеко заходим в потепление», — констатировал Рекс.