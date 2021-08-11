Британец совершит «самый холодный заплыв в мире» ради льда

Британский спортсмен Льюис Пью намерен совершить «самый холодный заплыв в мире», чтобы обратить внимание на проблему таяния полярных ледяных щитов Земли. Об этом сообщает Daily Mail.

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Пловец, которому в декабре 2021-го исполнится 52 года, планирует переплыть 10-километровое устье ледникового фьорда Илулиссат, расположенного на западном побережье Гренландии, в 250 километрах от Полярного круга. «Этот заплыв станет самым сложным в моей карьере», — заявил спортсмен. По его словам, полярные регионы в наибольшей степени страдают от климатического кризиса.

«То, что происходит в Арктике, в будущем определит судьбу нашей планеты и всех, кто на ней проживает. Если температуры продолжат расти, льды будут таять, а уровни морей — расти. Если мы срочно что-нибудь не предпримем ради снижения температур за счет сокращения выбросов углекислого газа, прибрежные города и низколежащие островные зоны в буквальном смысле утонут», — подчеркнул британец.

Льюис Пью — известный пловец на выносливость и защитник океана. Имеет прозвище «Эдмунд Хиллари плавания». Был первым человеком, который совершил заплывы на длинные дистанции во всех океанах мира.

Ранее международная группа ученых из Норвегии, США, Канады и Великобритании обнаружила, что таяние морского льда в Арктике происходит до двух раз быстрее, чем считалось прежде. По словам специалистов, толщина морского льда является чувствительным индикатором катастрофического изменения климата в Арктике.