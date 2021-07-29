«Путешественник во времени» из 5000 года рассказал о глобальной катастрофе

В США мужчина, утверждающий, что он путешествовал во времени, рассказал о глобальной катастрофе будущего. Об этом сообщает The Sun.

Человек, называющий себя Эдвардом и пожелавший скрыть лицо от камер, рассказал, что якобы побывал в 5000 году нашей эры и предъявил в качестве доказательства фотографию «затопленного Лос-Анжелеса».

«Путешественник во времени» утверждает, что стал участником сверхсекретного эксперимента в 2004 году в лаборатории Лос-Анжелеса, где тогда работал. Он якобы отправился на три тысячи лет вперед, где и был сделан снимок. «Я стоял на огромной деревянной платформе. Все здания вокруг были тоже сделаны из дерева. А потом я понял, что нахожусь в Лос-Анжелесе, только он под водой», — делится воспоминаниями о будущем Эдвард.

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Он также рассказал, что ему удалось пообщаться с жителями США той далекой эпохи, и они рассказали, будто затопление города произошло из-за таяния ледников.

Впрочем, ученые NASA заявили, что путешествия во времени невозможны. «Хотя на самолетах и спутниках время движется с другой скоростью, чем на Земле, мы не можем использовать машину времени для путешествия на сотни и тысячи лет», — заявили в агентстве.

В 2018 году СМИ сообщали о появлении сразу трех «гостей из будущего». Один из них поведал о том, что человечество в будущем сражается с армией роботов, а контролирует все «единственный гигантский компьютер». Другой самопровозглашенный путешественник во времени попытался продемонстрировать снимки из будущего. А третий «гость» даже прошел проверку на детекторе лжи и утверждал, что роботы распространятся повсеместно и начнут сами вести хозяйство.