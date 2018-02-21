Очередной «путешественник во времени» из 3300 года напророчил апокалипсис

Неизвестный мужчина записал видео, в котором представился «путешественником во времени» из 3300 года, и рассказал, что якобы вернулся в прошлое для предотвращения катастрофы. На ролик обратило внимание издание The Mirror.

Мужчина скрыл лицо и изменил голос, как он утверждает, из соображений безопасности. Он поведал о том, что человечество в будущем сражается с армией роботов, а контролирует все «единственный гигантский компьютер».

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«Я родился не в этом времени, а 1 декабря 3258 года в Европейской империи», — сказал незнакомец на камеру.

Мужчина также утверждал, что «роботы заполонили всю планету, стали слишком умными и начали принимать решения самостоятельно». Произошедшее в будущем он назвал катастрофой, а он сам, по его словам, «вернулся», чтобы предупредить человечество.

Ранее СМИ отыскали еще одного самопровозглашенного путешественника во времени, который попытался продемонстрировать снимки из будущего. Еще один «гость» прошел проверку на детекторе лжи и также утверждал, что роботы распространятся повсеместно и начнут сами вести хозяйство.

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