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Самопровозглашенный путешественник во времени показал «снимок из будущего»

Самопровозглашенный путешественник во времени показал «снимок из будущего»

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ApexTV / YouTube

Издание The Daily Mail обратило внимание на видеозапись с мужчиной, который называет себя «путешественником во времени» и демонстрирует снимок зданий «из 2118 года».

В ролике человек по имени Александр Смит (Alexander Smith) утверждает, что участвовал в некоем секретном проекте ЦРУ и решился на рассказ под угрозой смерти. «ЦРУ ищет меня, я живу в укрытии», — говорит Смит. По его словам, он переместился во времени из 1981 года в 2118-й и обратно.

Далее он продемонстрировал снимок с несколькими высотками необычной формы с зеленым свечением. Где конкретно была сделана фотография, он не уточнил. Смит также рассказал, что «в середине XXI века на Землю придут умные инопланетяне».

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В комментариях к ролику зрители выразили скептическое отношение к рассказу. По их мнению, необычный вид мужчины обусловлен не «последствиями путешествий во времени», а обычной маской. Кроме того, они раскритиковали снимок, сделанный в плохом качестве, и костюм мужчины, который ему оказался не по размеру.

14 февраля сообщалось, что еще один самопровозглашенный «путешественник во времени» прошел проверку на детекторе лжи. По его словам, ученые освоили перемещения во времени 15 лет назад.

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