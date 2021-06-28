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Во льдах Антарктиды внезапно исчезло крупное озеро

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Фото: Geophysical Research Letters

Австралийский ученый Рональд Уорнер (Roland C. Warner) из Университета Тасмании и американские исследователи из Колумбийского и Калифорнийского университетов зафиксировали быстрое образование крупной ледяной кальдеры в том месте антарктического шельфового ледника, где раньше находилось озеро. Исчезновение крупного пресноводного водоема связано с образованием трещин, из-за чего вода стекла в океан. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Исследователи проанализировали спутниковые данные, полученные аппаратом НАСА ICESat-2 при наблюдениях за шельфовым ледником Амери в восточной части Антарктиды в июне 2019 года (середина зимы в южном полушарии). Отслеживание высоты льда позволяет понять как талая вода, образующаяся на поверхности льда, способствует появлению трещин и обрушению ледников. По прогнозам, этот процесс значительно усилится в ближайшие десятилетия, причем быстрые изменения поверхности ледников из-за таяния не будет ограничиваться только летними месяцами.

Оказалось, что в зимние месяцы 2019 года в леднике внезапно образовалась неровная кратероподобная депрессия (долина) площадью 11 квадратных километров и глубиной 80 метров в том месте, где раньше находилось покрытое льдом озеро площадью 60 квадратных километров. Талая вода, хранившаяся в естественном резервуаре, стекла через образовавшиеся в результате гидроразрыва трещины в океан под ледником, при этом уменьшение нагрузки на плавучий лед спровоцировало его поднятие на 36 метров с образованием изгиба. Моделирование показало, что изменения в высоте соответствует потере 0,75 кубического километра воды. Следующим летом ученые наблюдали кратковременное заполнение долины талой водой, что сформировало в ней узкий канал шириной 20 метров и глубиной шесть метров.

Гидроразрывы случаются на небольших шельфовых ледниках Антарктического полуострова, где вода тает летом, просачивается в микротрещины, и замерзает зимой, что приводит к растрескиванию льда. Однако такое редко наблюдается у ледников, чья толщина достигает 1400 метров, как у Амери. Объяснением служит то, что в последние десятилетия таяние воды происходит более интенсивно, что приводит к появлению крупных и глубоких озер. Это увеличивает риск масштабных гидроразрывов, ускоряющих потерю льда и повышение уровня моря. В то же время ученые пока не спешат связывать появление и исчезновение озера с изменением климата вокруг Антарктиды.

Шельфовые ледники образованы плавучем льдом или частично опираются на лед. Считается, что таяние таких ледников не может привести к повышению уровня моря, однако это не совсем так: морская вода на 2,6 процента плотнее пресной воды, из которой состоят ледники. Таким образом, объем морской воды, необходимый для вытеснения плавучего шельфового ледника, оказывается немного меньше объема пресной воды, содержащейся в плавучем льду. Таяние всех шельфовых ледников в мире приведет к повышению уровня моря всего на четыре сантиметра, однако главная угроза от таяния шельфовых ледников заключается в том, что это приводит к дестабилизации сухопутной части антарктического ледяного покрова.

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