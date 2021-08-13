В России выйдет документальный фильм про экологию Баренцева моря

Московская команда документалистов Life doc снимет фильм про экологию Баренцева моря после экспедиции на остров Матвеев, который находится в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает NAO24.RU.

Съемочная группа понаблюдала во время экспедиции за поведением моржей, а также за работой специалистов заповедника «Ненецкий».

«Мы наблюдали за атлантическим моржом, который, по словам ученых, является индикатором экологической обстановки. На острове Матвеев находится одно из многочисленных лежбищ самцов», — сказала автор документальных фильмов Александра Ли, отметив, что они смогли увидеть около 400 особей одновременно.

Она объяснила, что фильм расскажет о работе ученых в Арктике с моржами. Также автор в ближайшее время планирует встретиться с экологами, которые будут изучать в лабораториях образцы с острова.

9 августа корабль со студентами и учеными отправился из Архангельска в Калининград. В экспедиции принимают участие 18 научных сотрудников и 33 студента. Они изучат причины изменения климата, а также оценят масштаб пластикового загрязнения территории Арктики.