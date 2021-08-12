В РАН предупредили об опасности дыма от лесных пожаров для Арктики

Смог от лесных пожаров добрался до арктических научных станций, видимость упала до 500 метров, а в воздухе стал ощущаться запах гари. По словам заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова, такое происходит не в первый раз. Об опасности лесных пожаров для экологии он предупредил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Для человека прямой опасности нет. Но для климата это важно, потому что вот эта сажа, она оседает на снег, на лед. Она способствует в летний сезон более быстрому таянию криосферы — снега, льда, ледников суши», — отметил специалист.

По его словам, подобные крупные лесные пожары оказывают влияние на глобальное потепление. Происходит накопительный эффект, добавил Семенов.

«Конечно, при пожарах выбрасывается углекислый газ в атмосферу. Это небольшая, но заметная добавка к балансу выбросов парниковых газов. Но здесь нужно рассматривать в масштабах десятилетий. Если пожаров будет, скажем, в два раза больше, то — да, будет положительно обратная связь, как мы называем», — отметил он.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до Челябинской области. В министерстве экологии региона заявили, сильного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не было обнаружено.