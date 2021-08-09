Глава Минприроды возглавит штаб проекта «Чистая Арктика»

Штаб проекта «Чистая Арктика» возглавит глава министерства природы России Александр Козлов, сообщает ТАСС.

«Здесь нет понятия командира, если в душе есть желание, то каждый на своем месте это делает: кто-то с должностью министра, кто-то с другой должностью. Здесь общая командная работа», — заявил глава министерства.

Кроме того, Александр Козлов пообщался с 30 добровольцами из 13 регионов страны, которые принимают участие в движении «Чистая Арктика», — они очищают берега двух ручьев, впадающих в Енисей.

Как отметил руководитель проектного офиса «Чистой Арктики» Андрей Нагибин, помощь Минприроды необходима для того, чтобы упростить сбор металлолома с берегов Енисея. Он заявил, что рассчитывает на ответственность предприятий, которые работают в Арктике.

Ранее стало известно, что в России появится движение для сохранения дикой природы и уборки северных территорий, которое будет называться «Чистая Арктика». Как отметил основатель Клуба полярных путешествий Николай Савельев, идея создать новое движение принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову, который наблюдает за Арктикой много лет и видит необходимость сохранения дикой природы Севера.