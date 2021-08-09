Студенты и ученые проведут месяц в Карском море для изучения Арктики на научно-исследовательском судне «Академик Иоффе», сообщает «Ямал медиа».

Корабль отправился из Архангельска в Калининград 9 августа. В экспедиции принимают участие 18 научных сотрудников и 33 студента. Они изучат причины изменения климата и оценят масштаб пластикового загрязнения территории Арктики.

Как сообщает издание, судно «Академик Иоффе» должно было отправиться в плавание несколько дней назад, но пришло в порт с опозданием.

«Мы очень долго ждали этого, и два дня задержки были очень волнительными. Для нас это первая такая дальняя поездка, и мы уже взбудоражены», — рассказала участница экспедиции Татьяна Евгенкова.

Ранее в ходе экспедиции Арктического плавучего университета ученые обследовали побережье острова Белл в Арктике на наличие микропластика. Кроме того, на Карском побережье было обнаружено в десять раз меньше антропогенного мусора, чем на баренцевоморском.