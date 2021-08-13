Российские вузы создадут новые технологии для освоения Арктики

Российские вузы в рамках программы «Приоритет — 2030» хотят проводить исследования, направленные на создание новых технологий для освоения Арктики. Об этом сообщает ТАСС.

Данные исследования будут способствовать рациональному природопользованию и освоению океана.

«В ходе реализации второго проекта "Природосберагающие технологии освоения Севера" будут разработаны безопасные ресурсосберегающие технологии освоения природных ресурсов Арктики и субарктики, основанные на знании и соблюдении основных принципов естественного устройства биосферы», — рассказал ректор Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Анатолий Николаев.

Программа «Приоритет — 2030» была запущена в июне этого года. Она направлена на конкурентоспособность в области образования, науки и технологий. Ожидается, что в ней примут участие не менее 100 университетов, и все они смогут рассчитывать на грант в размере 100 миллионов рублей.

Ранее в РАН рассказали, что смог от лесных пожаров добрался до арктических научных станций, видимость упала до 500 метров, а в воздухе стал ощущаться запах гари. По словам специалистов, подобные крупные пожары оказывают влияние на глобальное потепление.