В Арктике предложили создать промышленный технопарк со строительным кластером

Заместитель генерального директора Заполярной строительной компании «Норникеля» по экономике и финансам Евгений Невежин стал финалистом всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли» с предложением создать Арктический промышленный технопарк со строительным кластером. Об этом сообщает NewsLab.

По словам автора, проект поспособствует развитию строительной отрасли в северных территориях, а также позволит решить существенные проблемы. Главная из них заключается в том, что в Арктике, и в частности в Норильске, давно масштабно ничего не строилось. Кроме того, отметил Невежин, там наблюдается потепление климата и таяние грунтов, поэтому проработка строительного вопроса необходима.

«Комплексно решить эти задачи помогла бы такая организационная форма, как арктические технопарки. Во-первых, статус технопарка дает резидентам очень значительные льготы: гарантированный заказ, освобождение от уплаты определенных налогов, строительство инфраструктуры за счет бюджетных средств. Во-вторых, это та площадка, где представители бизнеса, власти, научно-технических объединений могли бы взаимодействовать и реализовывать проекты, связанные с развитием арктических территорий»», — подчеркнул Невежин.

Ранее сообщалось, что российские исследователи впервые классифицировали типы населенных пунктов в Арктике. Типология позволит оценить перспективы социально-экономического развития, а также сильные и слабые стороны большей части населенных пунктов региона.