В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса

В России впервые с 22 июня за сутки выявлено менее 17,5 тысяч случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 17 425 новых случаев коронавируса, это минимальное значение с 22 июня. Общее число с начала пандемии составило 7 047 880. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране зафиксировали 17 856 случаев заражения.

17 425 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (1187), Московской области (880) и Санкт-Петербурге (626). Меньше всего — в Республике Алтай (16), Ненецком (14) и Чукотском (4) автономном округах. В настоящее время в России продолжают лечение 556 845 человек.

За сутки зарегистрировано 795 летальных исходов, всего с начала пандемии зафиксировано 188 785 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 17 243, общий — 6 302 250.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 7 047 880 случаев заболевания