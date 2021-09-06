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В России выявили 17 856 новых случаев коронавируса

Оперштаб: в России за последние сутки выявили 17 856 новых случаев коронавируса
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 17 856 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 030 455. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране зафиксировали 18 645 случаев заражения.

Больше всего заражений выявлено в Москве (1463), Московской области (891) и Санкт-Петербурге (690). Меньше всего — в Магаданской области (25), Ненецком (12) и Чукотском (3) автономном округах.

За сутки зарегистрировано 790 летальных исходов, всего с начала пандемии зафиксировано 187 990 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 14 276, общий — 6 285 007.

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