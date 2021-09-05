Число выявленных в России случаев COVID-19 превысило отметку в семь миллионов

Оперштаб: число инфицированных COVID-19 в России превысило семь миллионов

Число инфицированных, выявленных за время пандемии COVID-19 в России, превысило семь миллионов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Согласно последним данным, за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 18 645 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило отметку в семь миллионов, достигнув показателя в 7 012 599.

Как уточняет ТАСС, за последнюю неделю количество выявленных случаев инфекции составило 129 772. Согласно статистике агентства, прирост стал минимальным с середины июня.

