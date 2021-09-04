В России выявили 18 780 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 18 780 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 6 993 954. Об этом в субботу, 4 сентября, оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.
Днем ранее в стране зафиксировали 18 856 случаев заражения.
18 780
случаев COVID-19
выявили в России за сутки
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (1549), Санкт-Петербурге (1494) и Московской области (756). Меньше всего — в Магаданской области (26), Ненецком автономном округе (14) и Чукотском автономном округе (10).
За сутки скончались 796 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 186 407 человек.
Суточный показатель выздоровлений составил 18 737, общий — 6 255 475.