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В России выявили 18 780 новых случаев COVID-19

Оперштаб: в России выявили 18 780 новых случаев коронавируса
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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 18 780 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 6 993 954. Об этом в субботу, 4 сентября, оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране зафиксировали 18 856 случаев заражения.

18 780
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (1549), Санкт-Петербурге (1494) и Московской области (756). Меньше всего — в Магаданской области (26), Ненецком автономном округе (14) и Чукотском автономном округе (10).

За сутки скончались 796 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 186 407 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 18 737, общий — 6 255 475.

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