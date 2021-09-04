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Вирусолог допустил искусственный переход коронавируса от летучих мышей к людям

Вирусолог Петр Чумаков: переход коронавируса к человеку мог произойти искусственно
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Фото: Globallookpress.com

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков допустил, что переход коронавируса от летучих мышей к людям мог произойти из-за искусственных манипуляций. Об этом сообщает URA.RU.

По словам вирусолога, COVID-19 адаптирован к размножению среди рукокрылых. «Когда он перешел на человеческую популяцию, что могло произойти в результате искусственных манипуляций, первое время этот вирус достаточно плохо размножался среди людей», — отметил Чумаков.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, в свою очередь, подчеркнул, что теория об искусственном переходе коронавируса не имеет прямых доказательств. Он добавил, что для подтверждения естественного происхождения надо найти в летучих мышах и других теплокровных вирус, который будет наиболее близок к COVID-19. Аграновский считает, что искусственные манипуляции будет тяжело доказать. Для этого надо получить доступ к лабораторным журналам Уханьского института вирусологии.

Ранее Чумаков назвал предположение о том, что вирус COVID-19 появился из лаборатории, наиболее вероятным. По его словам, версия об утечке коронавируса из лаборатории следует из логики развития ситуации, а также звучит более убедительно, чем объяснения о его природном источнике.

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