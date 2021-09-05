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В России за сутки зафиксировали 18 645 новых случаев COVID-19

Оперштаб: в России выявлено 18 645 новых случаев коронавируса
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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

В России за последние сутки было выявлено 18 645 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии превысило отметку в семь миллионов, достигнув показателя в 7 012 599. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб.

Уточняется, что больше всего новых случаев было зарегистрировано в Москве (1542), Санкт-Петербурге (1357) и Московской области (826). Меньше всего инфицированных оказалось в Магаданской области (27), Чукотском автономном округе (15) и Ненецком автономном округе (11).

За последние 24 часа также было зафиксировано 793 летальных исхода. За все время пандемии данный показатель составил 187 200.

Суточный показатель выздоровлений составил 15 256, общий — 6 270 731.

Днем ранее было выявлено 18 780 новых случаев COVID-19.

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