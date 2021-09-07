В России разработали способный выявить COVID-19 за 27 минут прибор

Российские специалисты Института физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, который за 27 минут с высокой степенью точности способен определить наличие COVID-19. Об этом заявила в интервью РИА Новости начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

По ее словам, прибор определяет наличие антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации.

«Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена», — сказала Крючко, добавив, что при определенной доработке диагностическая система сможет выявлять и другие антигены.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков описал способную противостоять мутациям коронавируса схему вакцинации. Он советует вакцинироваться бустерной дозой — но не ревакцинироваться, а ввести сразу две инъекции, а через три-четыре недели — третью. По его словам, для повышения эффективности также можно увеличить интервал введения инъекций с 21 дня до 28 или 35 дней.

