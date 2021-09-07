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Еще один человек умер в Японии после вакцинации Moderna

В Японии умер еще один мужчина после вакцинации от COVID-19 препаратом компании Moderna
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Фото: Reuters

В Японии еще один мужчина умер на следующий день после того, как был вакцинирован от COVID-19 препаратом от американской компании Moderna из отозванных партий с выявленными инородными элементами. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным японского минздрава, 49-летний мужчина получил вторую дозу вакцины 11 августа. На следующий день утром медики подтвердили его смерть. Отмечается, что у него была аллергия на гречку. Вместе с тем связь между вакцинацией и смертью мужчины на данный момент не установлена.

В конце августа в Японии скончались два человека в возрасте 30 лет после вакцинации Moderna. Для них использовали препараты одной из тех партий, в которых обнаружили примеси. По данным ведомства, точная причина смерти устанавливается.

Ранее власти Японии приостановили вакцинацию Moderna, так как в некоторых дозах были обнаружены примеси размером несколько миллиметров. Сообщения о качестве препарата поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах страны. Тогда речь шла о приостановке использования около 1,63 миллиона доз.

Позже врачи японской префектуры Окинава обнаружили инородные вещества в вакцине от коронавируса компании Pfizer. Власти обратились к производителю и получили ответ, что в препарате «с высокой долей вероятности находится резиновая крошка от крышки ампулы». В компании добавили, что аналогичные инциденты случались с вакциной производства Moderna. Там заверили, что это никак не влияет на безопасность препаратов.

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