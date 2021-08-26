Япония приостановила использование вакцины Moderna из-за примесей

Власти Японии приостановили вакцинацию препаратом Moderna из-за примесей, обнаруженных в нескольких дозах. Об этом сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

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Сообщения о примесях в несколько миллиметров поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах страны. Пока что речь идет о приостановке использования около 1,63 миллиона доз. Moderna пообещали расследовать инцидент.

В Японии также проводят вакцинацию препаратами фирмы AstraZeneca и консорциума компаний Pfizer и BioNTech.

В июне медицинский регулятор Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выпустил предупреждение о повышенном риске миокардита — воспаления сердечной мышцы — при прививке препаратами Pfizer и Moderna. Его обнаружили у подростков и молодых людей. FDA и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) начали расследование. Сейчас они изучают сообщения о том, что вакцинация препаратом компании Moderna может быть связана с более высоким риском миокардита у молодых людей, чем считалось ранее.