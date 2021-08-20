Начато расследование негативного эффекта вакцины Moderna

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) изучают сообщения о том, что вакцинация препаратом компании Moderna может быть связана с более высоким риском миокардита у молодых людей, чем считалось ранее. Об это сообщает газета The Washigton Post со ссылкой на представителей двух агентств.

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В июне медицинский регулятор FDA выпустил предупреждение о повышенном риске миокардита — воспаления сердечной мышцы — у подростков и молодых людей при прививке препаратами Pfizer и Moderna. Поводом для текущего расследования стали предоставленные канадскими властями данные о том, что получение вакцины Moderna сопряжено с еще большим риском, в особенности для людей младше 30 лет. Риск для тех, кто привился этим препаратом, может быть до 2,5 раза выше, чем для тех, кто привился Pfizer, сообщает газета со ссылкой на источники. В компании Moderna комментировать ситуацию отказались.

Собеседники издания предупреждают, что делать какие-либо выводы рано, в настоящее время аналогичные данные по населению США лишь начинают собираться. Кроме того, эксперты CDC подчеркивают, что риск воспаления сердца при COVID-19 гораздо выше, чем при получении вакцин от инфекции.