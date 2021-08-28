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В Японии два человека умерли после вакцинации Moderna с примесями

Reuters: два человека умерли в Японии после вакцинации от COVID-19 препаратом Moderna
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Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / globallookpress.com

После вакцинации препаратом Moderna в Японии скончались два человека. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Мужчины умерли в возрасте 30 лет, за несколько дней до смерти они получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Для них использовали препараты одной из тех партий, в которых обнаружили примеси. По данным ведомства, точная причина смерти устанавливается.

Ранее власти Японии приостановили вакцинацию Moderna, так как в некоторых дозах были обнаружены примеси размером несколько миллиметров. Сообщения о качестве препарата поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах страны. Тогда речь шла о приостановке использования около 1,63 миллиона доз.

В Японии также проводят вакцинацию препаратами фирмы AstraZeneca и консорциума компаний Pfizer и BioNTech.

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