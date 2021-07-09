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В США женщина оказалась при смерти после прививки вакциной Moderna

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Фото: Blair Gable / Reuters

Женщина из штата Вирджиния в США рассказала об обширном кровоизлиянии в мозг после прививки вакциной от коронавируса компании Moderna. Ее слова передает Fox News.

Барбара Оранделло (Barbara Orandello) отметила, что получила вторую дозу препарата от COVID-19 3 марта. На следующий день она проснулась с сильной болью в правом глазу. Вскоре состояние американки ухудшилось, и она фактически оказалась при смерти.

Сотрудники неотложной медицинской помощи доставили Оранделло на вертолете в больницу в тяжелом состоянии. «Они сказали моему сыну: "Мы ничего не сможем сделать, просто отпусти ее"», — сказала женщина. По ее словам, у врачей не было надежды на ее спасение. Однако родственники настояли на операции, благодаря которой американка выжила.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи назвал заявление Оранделло политическим и призвал население США не реагировать и продолжить вакцинацию для спасения себя и своих семей. При этом сама пострадавшая подчеркнула, что люди должны обладать полной информацией о возможных побочных эффектах от препаратов против коронавируса.

1 июля стало известно, что Южная Корея перестанет вакцинировать людей до 50 лет препаратом от коронавируса AstraZeneca из-за риска тяжелых побочных эффектов у молодежи. Возрастную планку повысили после того, как в стране подтвердили два случая смерти от тромбоза после прививки вакциной компании AstraZeneca.

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