Мир
 
Последние новости
Минвостокразвития допустило создание города-миллионника на Дальнем Востоке
Билл Гейтс поздравил «заставляющего его смеяться» миллиардера с праздником
Крупнейший загрязнитель планеты «утопит» вредный газ
Синоптик рассказал москвичам о приходе бабьего лета в столицу 
Демографы рассказали о влиянии пандемии на рождаемость в развитых странах
Украина назвала разрыв торговых отношений с Россией невыгодным
На Украине рассказали о «домашнем задании» Зеленскому от Байдена
В Польше рассказали о главном «страхе» России
Раскрыта роль убитого киллером в Москве полковника ГРУ в достижении мира в Чечне
Новости партнеров
Прослушать новость

Японцы обнаружили в вакцине Pfizer резиновую крошку

Японцы обнаружили в вакцине Pfizer инородные вещества, похожие на резиновую крошку
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Behrouz Mehri / Reuters

Врачи японской префектуры Окинава обнаружили в вакцине от коронавируса компании Pfizer инородные вещества. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, передает ТАСС.

По его словам, власти обратились к производителю и получили ответ, что в препарате «с высокой долей вероятности находится резиновая крошка от крышки ампулы», которая могла образоваться от неправильного прокалывания шприцем — по рекомендациям Минздрава Японии игла должна проходить сквозь крышку строго под прямым углом.

В компании добавили, что аналогичные инциденты случались с вакциной производства Moderna. Там заверили, что это никак не влияет на безопасность препаратов.

Ранее после вакцинации препаратом Moderna в Японии скончались два человека. Умерли мужчины 30 лет 38 лет, за несколько дней до смерти они получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Для них использовали препараты одной из тех партий, в которых обнаружили примеси. Точная причина смерти устанавливается.

Сообщения о качестве препарата поступали из восьми центров вакцинации в пяти префектурах страны. Тогда речь шла о приостановке использования около 1,63 миллиона доз. В Японии также проводят вакцинацию препаратами фирмы AstraZeneca и консорциума компаний Pfizer и BioNTech.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Японии обнаружили примеси еще в одной партии вакцины Moderna
Япония приостановила использование вакцины Moderna из-за примесей
Япония скрыла обнаружение опасного штамма COVID-19