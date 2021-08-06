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Япония скрыла обнаружение опасного штамма COVID-19

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Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

За три дня до начала Олимпиады-2020 Национальный институт инфекционных заболеваний Японии (NIID) зафиксировал в аэропорту Токио случай заражения «лямбда»-штаммом коронавируса, который признан самым устойчивым к вакцинам среди всех вариантов COVID-19. Ученые передали отчет о находке в международную базу информации о коронавирусе GISAID, однако не сообщили об этом широкой общественности. Подробности инцидента освещает The Daily Beast.

Опасный штамм был впервые обнаружен в Перу. Из отчета следует, что он обладает наиболее высокой заразностью, по сравнению с другими разновидностями коронавируса.

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