В Токио зафиксировали рекордный рост числа заражений коронавирусом на фоне летних Олимпийских игр: суточный прирост новых случаев превысил 5 тысяч. Об этом сообщает телеканал NHK.

Это рекорд за все время: такого числа инфицированных, выявленных за сутки, не наблюдалось в японской столице с самого начала коронавирусной пандемии. Точные официальные данные будут опубликованы в ближайшее время. О росте числа новых случаев было известно и до того: в среду, 4 августа, в Токио зафиксировали более 4,1 тысячи новых заражений.

Ранее 5 августа стало известно, что рекордные показатели заболеваемости зафиксированы и среди самих участников всемирного спортивного состязания. За последние сутки COVID-19 выявили у 31 человека.

В связи с эпидемией правительство Японии до 31 августа продлило действие режима чрезвычайной ситуации в Токио.