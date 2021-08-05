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В Токио зафиксировали рекордный рост числа заражений коронавирусом

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Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Токио зафиксировали рекордный рост числа заражений коронавирусом на фоне летних Олимпийских игр: суточный прирост новых случаев превысил 5 тысяч. Об этом сообщает телеканал NHK.

Это рекорд за все время: такого числа инфицированных, выявленных за сутки, не наблюдалось в японской столице с самого начала коронавирусной пандемии. Точные официальные данные будут опубликованы в ближайшее время. О росте числа новых случаев было известно и до того: в среду, 4 августа, в Токио зафиксировали более 4,1 тысячи новых заражений.

Ранее 5 августа стало известно, что рекордные показатели заболеваемости зафиксированы и среди самих участников всемирного спортивного состязания. За последние сутки COVID-19 выявили у 31 человека.

В связи с эпидемией правительство Японии до 31 августа продлило действие режима чрезвычайной ситуации в Токио.

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