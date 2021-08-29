В Японии обнаружили примеси еще в одной партии вакцины Moderna

В Японии обнаружили примеси еще в одной партии вакцины против коронавируса Moderna

В еще одной поставленной в Японию партии вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna обнаружили инородные примеси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру Окинава.

В ходе вакцинации в городе Наха в субботу, 28 августа, в одной ампуле и двух шприцах было обнаружено некое черное вещество. Во время проверки примеси розового цвета были обнаружены еще в одном шприце. Всего же вакцина из этой партии была введена порядка 400 японцам. При этом утверждается, что это было сделано после того, как медики визуально убедились в чистоте препарата в шприцах. О каких-либо проблемах со здоровьем у привитых не сообщается.

Из-за инцидента вакцинацию в одном из прививочных центров на Окинаве приостановили. Отмечается, что номер партии этой вакцины отличается от трех других, использование которых Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии ранее приостановило.

Ранее после вакцинации препаратом Moderna в Японии скончались два человека. Мужчины умерли в возрасте 30 лет, за несколько дней до смерти они получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Для них использовали препараты одной из тех партий, в которых обнаружили примеси. Точная причина смерти устанавливается.

Сообщения о качестве препарата поступали из восьми центров вакцинации в пяти префектурах страны. Тогда речь шла о приостановке использования около 1,63 миллиона доз. В Японии также проводят вакцинацию препаратами фирмы AstraZeneca и консорциума компаний Pfizer и BioNTech.