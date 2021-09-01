В Японии раскрыли состав найденной примеси в вакцине Moderna

В партии вакцины против коронавируса от компании Moderna с примесями, найденной в Японии, обнаружили частицы нержавеющей стали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское Министерство здравоохранения.

В Минздраве раскрыли состав примесей после тщательной проверки препарата. Предположительно, частицы попали в вакцину из производственного оборудования.

Представители компании-дистрибьютора вакцины Takeda Pharmaceutica заявили, что нержавеющая сталь не представляет дополнительного риска для здоровья человека. В компании отметили, что этот материал обычно используется в сердечных клапанах, эндопротезах суставов, металлических швах и скобах.

29 августа сообщалось, что в еще одной поставленной в Японию партии вакцины против COVID-19 производства американской компании Moderna обнаружили инородные примеси. Вакцина из этой партии была введена порядка 400 японцам. До этого сообщалось о смерти двух человек после вакцинации препаратом с примесями. Мужчины умерли в возрасте 30 лет, за несколько дней до смерти они получили вторую дозу вакцины от коронавируса.