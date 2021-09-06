Бразилия приостановила использование миллионов доз китайской вакцины Sinovac

Бразилия на 90 дней приостановила использование более 12 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бразильское агентство по санитарному надзору (Anvisa).

По данным агентства, флаконы с препаратом заполнялись на незарегистрированной производственной базе. «Производственное подразделение, ответственное за розлив, не было проверено и не было одобрено Anvisa», — заявили в бразильском ведомстве.

В регулирующем органе отметили, что такие меры являются предупредительными и Бразилия стремится избежать риска использования «нестандартных или подозрительных продуктов». По той же причине правительство страны намерено отказаться от 9 миллионов дополнительных доз Sinovac.

В начале августа лидер компартии Китая Си Цзиньпин пообещал поставить два миллиарда доз вакцины от коронавируса всему миру в течение года. Также Пекин выразил готовность выделить 100 миллионов долларов глобальному проекту Всемирной организации здравоохранения по закупкам и распространению вакцины в рамках COVAX.