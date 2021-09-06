Мир
 
Последние новости
Умер свидетель по делу о крушении MH17
«КамАЗ» задавил троих россиян на пешеходном переходе
На Украине девушка выстрелила в учителей из арбалета
Впавший в кому 39 лет назад футболист умер
На Госуслугах появится доступ ко всей медкарте
Для бизнесмена Быкова запросили 15 лет колонии по делу об убийстве россиян
Торговые сети ответили на обвинения в завышении цен на овощи
Бабье лето придет в Москву в выходные 
Лукашенко «почуял нутром» наличие нефти в Белоруссии
Раскрыта реакция Марии Колесниковой на приговор
Новости партнеров
Прослушать новость

Бразилия приостановила использование миллионов доз китайской вакцины Sinovac

Правительство Бразилии приостановило использование более 12 миллионов доз Sinovac
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Phearum / Xinhua / Globallookpress.com

Бразилия на 90 дней приостановила использование более 12 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бразильское агентство по санитарному надзору (Anvisa).

По данным агентства, флаконы с препаратом заполнялись на незарегистрированной производственной базе. «Производственное подразделение, ответственное за розлив, не было проверено и не было одобрено Anvisa», — заявили в бразильском ведомстве.

В регулирующем органе отметили, что такие меры являются предупредительными и Бразилия стремится избежать риска использования «нестандартных или подозрительных продуктов». По той же причине правительство страны намерено отказаться от 9 миллионов дополнительных доз Sinovac.

В начале августа лидер компартии Китая Си Цзиньпин пообещал поставить два миллиарда доз вакцины от коронавируса всему миру в течение года. Также Пекин выразил готовность выделить 100 миллионов долларов глобальному проекту Всемирной организации здравоохранения по закупкам и распространению вакцины в рамках COVAX.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
КНДР отказалась от 3 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac
Колумбиец семь раз привился от коронавируса
РФПИ раскрыл эффективность «Спутника V» в восьми странах мира
Китай пообещал поставить два миллиарда доз вакцины всему миру