Китай пообещал поставить два миллиарда доз вакцины всему миру

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал поставить два миллиарда доз вакцины от коронавируса всему миру в течение года. Его цитирует ТАСС.

«Китай будет и дальше прилагать усилия для оказания помощи развивающимся странам в борьбе с пандемией», — добавил Си Цзиньпин.

Кроме того, Пекин выделит 100 миллионов долларов глобальному проекту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по закупкам и распространению вакцины COVAX — проект действует для оказания помощи развивающимся странам.

Ранее глава МИД страны Ван И заявил, что за рубеж готовы поставить 750 миллионов доз вакцин от коронавируса.

На сегодняшний день наиболее перспективными считаются вакцины трех фармацевтических фирм Китая: Sinopharm, Sinovac и CanSino. Генсек Азиатского экономического форума в Боао Ли Баодун говорил о том, что Пекин можно считать лидером в разработке препаратов наравне с Москвой. При этом глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель называл поставки китайских и российских препаратов другим странам «вакцинной дипломатией».