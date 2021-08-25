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Колумбиец семь раз привился от коронавируса

Noticias Caracol: в Колумбии мужчина семь раз сделал прививку от коронавируса
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Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

В городе Кали на западе Колумбии мужчина семь раз привился от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Noticias Caracol.

По информации телеканала, колумбиец делал прививки в разных центрах вакцинации, поэтому его не удалось сразу обнаружить. Министр здравоохранения города Миерланди Торрес заявила, что мужчине более 60 лет и он страдает психическими расстройствами. Колумбиец вакцинировался препаратами разных компаний, в том числе Sinovac, AstraZeneca, Pfizer и Janssen. Опасных побочных эффектов у него не выявили.

«Этот инцидент — явный пример слабости информационных систем в получении данных о вакцинированных людях в режиме реального времени. Очевидно, что такое положение вещей затрудняет немедленное обнаружение подобных случаев», — заключила Торрес. Для предотвращения подобных ситуаций власти Кали разработали специальный бланк согласия на прививку, который все жители обязаны подписать перед вакцинацией.

Ранее стало известно, что в городе Окленд в Новой Зеландии несколько человек получили физраствор вместо вакцины от коронавируса при прививке. Предполагается, что некоторым жителям вместо препарата против COVID-19 ввели соляной раствор, которым разводят вакцину. Власти начали расследование инцидента.

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