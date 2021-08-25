Жители Новой Зеландии получили физраствор вместо вакцины от коронавируса

В Новой Зеландии несколько человек получили физраствор вместе вакцины от коронавируса

В городе Окленд в Новой Зеландии несколько человек получили физраствор вместо вакцины от коронавируса при прививке. Об этом сообщает местная радиостанция RNZ.

12 июля в центре вакцинации района Хайбрук в Окленде обнаружили неиспользованные флаконы с вакциной после того, как в течение суток сделали 732 прививки. Предполагается, что некоторым жителям вместо препарата против коронавируса ввели соляной раствор, которым разводят вакцину.

Власти начали расследование инцидента. Министр Крис Хипкинс, ответственный за борьбу с пандемией коронавируса в стране, признал наличие ошибки в процессе вакцинации. По его словам, «человеческий фактор» никогда нельзя исключать, однако в целом население Новой Зеландии эффективно и безопасно получает прививки.

Это не первый случай, когда вместо препарата от коронавируса людям делали укол физраствора. Так, 12 августа сообщалось, что в Германии медсестра Красного Креста могла вводить пациентам физраствор вместо вакцины. Хотя физиологический раствор безвреден, большинство людей, вакцинированных в Германии в марте и апреле, когда медсестра могла заниматься подобной деятельностью, являются пожилыми людьми с высоким риском заражения.