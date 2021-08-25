Мир
 
Последние новости
В Тюмени поймали предполагаемого убийцу девочки
В России оценили проигрыш «Северного потока-2» в споре с Европой
В Кремле решили устранять «непонятные места» в законе о СМИ-иноагентах
Кремль оценил поражение «Северного потока-2» в споре с Европой
Польский депутат попытался прорваться к беженцам сквозь военных и попал на видео
Владимир Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону
Utair перевезла разграбленный российский вертолет из аэропорта Кабула
Кремль отреагировал на поддержку Турцией «Крымской платформы»
Бомбардировщики сели на федеральную трассу под Воронежем
В Москве эскортница обвинила клиента в изнасиловании 
Новости партнеров
Прослушать новость

Жители Новой Зеландии получили физраствор вместо вакцины от коронавируса

В Новой Зеландии несколько человек получили физраствор вместе вакцины от коронавируса
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Xinhua / globallookpress.com

В городе Окленд в Новой Зеландии несколько человек получили физраствор вместо вакцины от коронавируса при прививке. Об этом сообщает местная радиостанция RNZ.

12 июля в центре вакцинации района Хайбрук в Окленде обнаружили неиспользованные флаконы с вакциной после того, как в течение суток сделали 732 прививки. Предполагается, что некоторым жителям вместо препарата против коронавируса ввели соляной раствор, которым разводят вакцину.

Власти начали расследование инцидента. Министр Крис Хипкинс, ответственный за борьбу с пандемией коронавируса в стране, признал наличие ошибки в процессе вакцинации. По его словам, «человеческий фактор» никогда нельзя исключать, однако в целом население Новой Зеландии эффективно и безопасно получает прививки.

Это не первый случай, когда вместо препарата от коронавируса людям делали укол физраствора. Так, 12 августа сообщалось, что в Германии медсестра Красного Креста могла вводить пациентам физраствор вместо вакцины. Хотя физиологический раствор безвреден, большинство людей, вакцинированных в Германии в марте и апреле, когда медсестра могла заниматься подобной деятельностью, являются пожилыми людьми с высоким риском заражения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Медсестру-антипрививочницу заподозрили в подмене вакцин от COVID-19 физраствором
Тысячи жителей Германии получили физраствор вместо вакцины от коронавируса
В Германии медсестра подменила физраствором вакцину от COVID-19