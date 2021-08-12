Медсестру-антипрививочницу заподозрили в подмене вакцин от COVID-19 физраствором

В Германии медсестру Красного Креста заподозрили в замене вакцин от COVID-19 на физраствор

В Германии полицейское расследование обнаружило, что медсестра Красного Креста могла вводить пациентам физраствор вместо вакцины. Когда антипрививочницу заподозрили в подмене, власти попросили тысячи вакцинированных сделать еще одну прививку против коронавируса, передает Reuters.

Речь идет об инциденте в округе Фрисландия в Нижней Саксонии. Хотя физиологический раствор безвреден, большинство людей, вакцинированных в Германии в марте и апреле, когда медсестра могла заниматься подобной деятельностью, являются пожилыми людьми с высоким риском заражения.

Следователь полиции Петер Бир заявил, что на основании показаний свидетелей существует «разумное подозрение на опасность». По словам следователей, подозреваемая неоднократно высказывала скепсис относительно вакцинации в соцсетях. Имя медсестры не разглашается.

Ранее стало известно, что тысячи жителей округа Фрисландия (федеральная земля Нижняя Саксония), вероятно, получили физраствор вместо вакцины от коронавируса. Сотрудница делала это не менее шести раз. Местные власти считают, что она могла заменять препарат и в других случаях. Если это так, то прививку физраствора сделали 8557 людям. Также утверждается, что в таком уколе нет никакой опасности.

