КНДР отказалась от 3 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac

Северная Корея потребовала перенаправить китайскую вакцину от коронавируса в другие страны

Власти Северной Кореи отказались от 3 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac и потребовали отправить их в другие страны. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на ЮНИСЕФ.

По данным организации, в КНДР приняли такое решение из-за ограниченности поставок препаратов против COVID-19 и «периодических вспышек заболевания в других странах».

В Пхеньяне заявили, что продолжат сотрудничество с программой вакцинации ВОЗ COVAX, которая занимается распределением препаратов по всем миру. В ЮНИСЕФ сообщают, что республика ожидает новую партию вакцин в «ближайшие месяцы».

В июле власти КНДР воспрепятствовали доставке вакцины AstraZeneca. Северокорейское правительство отказалось пустить в страну специалистов, занимающихся логистикой поставок, и не согласилось подписывать документ об отказе от ответственности в случае возникновения редких побочных эффектов от применения препарата.

