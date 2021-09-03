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КНДР отказалась от 3 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac

Северная Корея потребовала перенаправить китайскую вакцину от коронавируса в другие страны
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Фото: Shokry Hussien / Reuters

Власти Северной Кореи отказались от 3 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac и потребовали отправить их в другие страны. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на ЮНИСЕФ.

По данным организации, в КНДР приняли такое решение из-за ограниченности поставок препаратов против COVID-19 и «периодических вспышек заболевания в других странах».

В Пхеньяне заявили, что продолжат сотрудничество с программой вакцинации ВОЗ COVAX, которая занимается распределением препаратов по всем миру. В ЮНИСЕФ сообщают, что республика ожидает новую партию вакцин в «ближайшие месяцы».

В июле власти КНДР воспрепятствовали доставке вакцины AstraZeneca. Северокорейское правительство отказалось пустить в страну специалистов, занимающихся логистикой поставок, и не согласилось подписывать документ об отказе от ответственности в случае возникновения редких побочных эффектов от применения препарата.

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