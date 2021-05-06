В КНДР предупредили о коронавирусе на листовках из Южной Кореи

В Северной Корее предупредили граждан о риске заразиться коронавирусом через пропагандистские листовки, отправляемые из Южной Кореи. Об этом пишет газета Rodong Sinmun, передает «Интерфакс».

На прошлой неделе группа активистов в Южной Корее, состоящая из северокорейских перебежчиков, сообщила, что отправила на территорию КНДР около 500 тысяч листовок. Издание пишет, что граждане должны активизировать антивирусные усилия, поскольку «вакцины оказались неэффективным средством в предотвращении распространения коронавируса в других странах».

КНДР не раз выражала недовольство в связи с распространением Южной Кореей своих пропагандистских листовок через границу, в том числе и с помощью воздушных шаров. Власти Северной Кореи активно настаивали на том, чтобы их южные коллеги предприняли меры для предотвращения деятельности агитаторов.

15 декабря сообщалось, что Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а также китайское диагностическое оборудование, включая термографы. Сумма контракта и объем партии препарата неизвестны, российский препарат уже начали выборочно вводить представителям Трудовой партии Кореи. При этом в стране регулярно подчеркивали, что не нуждаются во внешней помощи. Там якобы не было ни одного случая заражения коронавирусом за все время пандемии, а подозрение на ее наличие наблюдалось только единожды.