Автора критикующего Ким Чен Ына граффити поищут по почерку

Почерк жителей целого района в одном из городов провинции Пхёнандо в Северной Корее решили проверить в целях поимки разрисовавших стену запретным граффити с антиправительственными лозунгами. Об этом сообщает Daily Mail.

Надпись гласила: «Долой партийных чиновников, которые хорошо живут за счет эксплуатации народа». Отмечается, что власти увидели в этом критику лидера КНДР Ким Чен Ына, поскольку граффити появилось незадолго до 75-й годовщины основания правящей Корейской рабочей партии. При этом местным жителям граффити якобы понравилось, поскольку они считают, что «партийные чиновники состоятельны, а нормальные жители каждый год страдают от различных невзгод».

«Сотрудники службы безопасности пришли к выводу, что граффити — это попытка свергнуть партию, антиправительственный акт, который критикует высшее достоинство (речь идет о Ким Чен Ыне — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал один из местных жителей. Именно поэтому полицейские стали массово проверять почерк взрослых и детей, чтобы найти авторов рисунка. Их заставляли писать и правой, и левой рукой. Утверждается, что проверяют не только местных жителей, но и нерезидентов, находившихся в городе во время появления граффити. Следствие продолжается на протяжении последних двух недель, подозреваемые пока не найдены.

В конце июня стало известно, что Северная Корея восстановит громкоговорители для пропаганды на южной границе. Власти планируют распространять пропагандистские листовки и в целом развернуть полномасштабную кампанию против соседнего государства.