Ким Чен Ын извинился за сожженный труп южнокорейского чиновника

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын извинился за смерть южнокорейского чиновника. Об этом рассказал директор Национального агентства разведки Со Хун, его цитирует агентство «Ёнхап».

«С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием [это происшествие] стало для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев», — рассказал Ким Чен Ын. Отмечается, что лидеры двух стран уже обменялись личными письмами.

Северная Корея также провела свое расследование, согласно которому действующие у западной морской границы войска действительно расстреляли южнокорейского чиновника. Затем они подожгли «плавучий материал», на котором лежало тело мужчины — поэтому Сеул и обнаружил сожженный труп.

О находке стало известно 24 сентября. Сожженное тело 47-летнего секретаря из рыбконтроля, имя которого не раскрывается, нашли недалеко от территориальных вод Северной Кореи. Согласно разведывательным данным южнокорейских военных, мужчину застрелили, а затем подожгли его труп. В происшествии обвинили северокорейскую сторону.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



