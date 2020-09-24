Сожженный труп пропавшего южнокорейского чиновника нашли в Северной Корее

Труп пропавшего южнокорейского чиновника нашли в Северной Корее. В Сеуле считают, что его расстреляли местные власти. Об этом пишет агентство «Ёнхап».

Сожженное тело 47-летнего секретаря из рыбконтроля, имя которого не раскрывается, нашли недалеко от территориальных вод Северной Кореи. Согласно разведывательным данным южнокорейских военных, мужчину застрелили, а затем подожгли его труп. В происшествии обвиняют северокорейскую сторону.

«Мы крайне осуждаем такое зверство со стороны Пхеньяна и требуем объяснений и наказания виновных. Мы строго предупреждаем, что вся ответственность за произошедшее лежит на Северной Корее», — заявил глава операционного командования Объединенного комитета начальников штабов Ан Ён Хо. Он не уточнил, как Сеул будет контактировать с Пхеньяном, поскольку линия связи между странами разорвана еще в июне.

Южнокорейский секретарь из рыбконтроля пропал без вести 21 сентября во время дежурства: он объезжал территорию у острова Малый Ёнпхён в Желтом море. Недалеко оттуда проходит граница территориальных вод между Южной и Северной Кореей. О пропаже чиновника сообщили в тот же день, на палубе остались только его ботинки.

9 июня Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Незадолго до этого появилось распоряжение Пхеньяна об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.

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