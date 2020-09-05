США предупредили о подготовке запуска баллистических ракет КНДР с подлодки

Северная Корея готовится к испытательным пускам баллистических ракет с подводной лодки. Об этом рассказали эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, передает РИА Новости.

Специалисты предупреждают, что спутниковые снимки верфи Синпо свидетельствуют о подозрительной активности КНДР. Они считают, что власти страны могут вести подготовку к испытаниям ракеты Pukguksong-3. Американские эксперты отметили наличие нескольких судов в закрытом бассейне, а также присутствие в бухте двух подлодок класса Romeo, что, по их мнению, говорит о неких приготовлениях.

В США полагают, что подготовка к запуску баллистических ракет с подлодки может указывать на широко обсуждаемый «октябрьский сюрприз». Отмечается, что ранее южнокорейские СМИ сообщали о строительстве в КНДР подводной лодки, способной нести подобное вооружение.

Ранее военные США рассказали об объеме ядерных запасов Северной Кореи. Так, по их словам, на вооружении КНДР находится до 60 ядерных бомб. Они также добавили, что к концу 2020 года Северная Корея сможет произвести до 100 боеголовок.