В борьбе с коронавирусом в КНДР заметили разработку биологического оружия

В борьбе с коронавирусной инфекцией и в создании вакцины в КНДР заметили разработку нового биологического оружия. Об этом сообщает Politico.

«Северная Корея могла бы использовать это стремление к созданию вакцины как способ расширить свои биотехнологические возможности», — заметил бывший заместитель главы Пентагона по вопросам ядерной, химической и биологической защиты Эндрю Вебер.

Он также предположил, что КНДР на законных основаниях может просить гуманитарную помощь у Европы и Китая для борьбы с коронавирусом. При этом возможно, что в 2021 году Пхеньян преобразует экспериментальную вакцину в биологическое оружие. «В этом красота биологического оружия, — заявил Вебер. — Они могут скрыть это в рамках законного сектора биотехнологий».

Между тем бывший замглавы Пентагона отметил, что в Северной Корее вероятнее всего будут использовать именно биологическое, а не ядерное оружие, так как сравнительно малое количество опасных ферментов потребуется, чтобы «убить тысячи, десятки тысяч людей».

28 июля сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в годовщину окончания Корейской войны назвал ядерное оружие полезным изобретением для гарантии мира на полуострове. Он также отметил, что для избежания войны его стране необходимо было получить «абсолютную силу, которая может сдержать и предотвратить войну».