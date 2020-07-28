Ким Чен Ын назвал ядерное оружие полезным для избежания войны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в годовщину окончания Корейской войны назвал ядерное оружие полезным изобретением для гарантии мира на полуострове. Об этом сообщает The Daily Mail.

Глава КНДР отметил, что для избежания войны его стране необходимо было получить «абсолютную силу, которая может сдержать и предотвратить войну». По его мнению, после создания ядерного оружия его страна оказалась надежно защищена от провокаций врагов-империалистов, которые не могут больше недооценивать ее силу.

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США и КНДР вели переговоры о денуклеаризации Кореи с 2018 года. Президент США Дональд Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики, если соглашение состоится. Однако во время последних переговоров в начале октября 2019 года Пхеньян объявил об их провале.

Война между Северной и Южной Кореей длилась с 25 июня 1950-го по 27 июля 1953 года. Пхеньяну помогали СССР и Китай, на стороне Сеула в войне участвовали США, Великобритания и другие страны под флагом ООН. За три года было убито и ранено около 1,3 миллиона корейцев, Вашингтон потерял в этом конфликте около 36,6 тысячи своих солдат. Война закончилась перемирием в 1953 году, которое действует до наших дней.

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