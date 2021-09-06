В Эстонии глава департамента здоровья уволился из-за испортившихся вакцин

Генеральный директор департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно возложил на себя ответственность за испортившиеся вакцины от коронавируса и медикаменты на сумму более трех миллионов евро (почти 260 миллионов рублей) и уволился. Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что Ланно оказался под давлением общественности после того, как в июне на холодильном складе ведомства из-за повышения температуры оказалось испорчено большое количество препаратов, в том числе около 70 тысяч доз вакцины от коронавируса.

По словам Ланно, решение уйти в отставку он принял самостоятельно, поскольку считает себя ответственным за инцидент. «Ответственность в данном случае не может быть возложена ни на кого другого, кроме как на руководителя», — отметил он. При этом министр здоровья и труда Танель Кийк заявил, что вина гендиректора заключается лишь в том, что нормативы и инструкции по хранению препаратов не были вовремя скорректированы после смены руководства департамента.

В феврале при транспортировке в эстонскую детскую больницу были повреждены 300 доз вакцины AstraZeneca. По словам Ланно, причиной случившегося стало нарушение температурного режима, который отклонился от допустимого диапазона на два градуса.