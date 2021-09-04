Россия
 
Последние новости
Захарова раскрыла схему финансирования Навального иностранными посольствами
Племянница Трампа рассказала о его интересе к Путину
Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина в отборе к ЧМ
При крушении вертолета ВМС США погибли пять человек
Выглядящая на 40 лет моложе своих лет пожилая блогерша прославилась в сети
Трамп решил продать свой отель в Вашингтоне
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении сотен талибов
ОМОН оцепил цыганский поселок в Екатеринбурге
Доктор Мясников назвал самые эффективные витамины
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские вирусологи предсказали ослабление COVID-19

Российские вирусологи рассказали, что COVID-19 станет менее смертельным
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Со временем COVID-19 ослабеет и станет менее смертельным. Об этом завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказали в беседе с Ura.ru.

По словам российских вирусологов, задача любого вируса, в том числе и COVID-19, распространиться как можно шире, а не убить своего носителя. Специалисты уверены, что со временем новая коронавирусная инфекция станет менее вредоносной.

«В будущем, возможно, этот вирус будет эволюционировать и давать более тяжелые формы заболевания. Однако этот процесс далее будет идти в другую сторону», — пояснил Чумаков.

Он добавил, что тенденцию к появлению более мягких форм имеют все вирусы, однако это очень долгий процесс.

Слова Петра Чумакова подтвердил Алексей Аграновский. «Любой вирус, когда он долго бытует в популяции, становится менее вредным, потому что его задача не уничтожить человечество, а остаться с ним. Мы как расходники. Он на нас живет и не может жить отдельно», — уточнил он.

Ранее Петр Чумаков допустил, что коронавирус перешел от летучих мышей к человеку в результате искусственных манипуляций. По словам специалиста, COVID-19 адаптирован к размножению среди рукокрылых и в первое время плохо размножался среди людей.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вирусолог допустил искусственный переход коронавируса от летучих мышей к людям
Ученый назвал «наиболее вероятной» версию об утечке COVID-19 из лаборатории
Вирусологи объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Европе на фоне вакцинации