Вирусологи объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Европе на фоне вакцинации

Несмотря на вакцинацию более 70 процентов взрослого населения, в Европе по-прежнему регистрируют высокое число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки. Эксперты считают, что причина заключается в распространении более заразного штамма «дельта плюс», пишет РБК.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что старые варианты COVID-19 в малой степени заражали непривитых молодых людей. Однако в настоящее время индийский вариант коронавируса может заражать эту группу, включая подростков и детей. «Вирус SARS-CoV-2, как газ, занимает весь предложенный ему объем. Инфекция захватывает те группы людей, которые раньше были в меньшей опасности», — заявил он.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ, профессор вирусологии Александр Чепурнов, в свою очередь, отметил, что из-за мутаций штамм «дельта плюс» стал хуже распознаваться некоторыми антителами, а также плотнее подходить к рецептору ACE2. По его словам, за счет этого происходит лучше захват рецептора. «Кроме того, будет вставать вопрос о ревакцинации, потому что у людей совершенно разный уровень иммунного ответа, и у кого-то он будет недолгий», — сказал специалист.

Ранее замглавы центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих заявила, что в России маловероятно возникновение и распространение нового штамма коронавируса, который будет тяжелее, чем «дельта». «В России плотность населения и сообщение между регионами достаточно низкие, в связи с чем у нас будет сложнее закрепиться новому мутантному вирусу, чем, например, в Индии, где людей очень много и они живут очень скученно», — объяснила она.